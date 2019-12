Roma, Fonseca: “Smalling è disponibile, Kluivert non è pronto”

Tra rientri e infortuni la Roma punta la Fiorentina per fare un ulteriore balzo in avanti per la corsa verso la Champions. I viola non stanno vivendo un buon periodo di forma, ma Fonseca non si fida, anche se può contare su un recupero importantissimo: “Smalling? È disponibile, si è allenato ieri e oggi. Sta bene, è un’opzione per la partita di domani”.

Il difensore inglese torna quindi a disposizione di Fonseca, che in conferenza stampa ha presentato la sfida alla squadra di Montella: “Sappiamo che una partita in trasferta a Firenze è sempre difficile per noi. Hanno una buona squadra con giocatori forti. Hanno fatto bene contro l’Inter. Sarà una partita difficile. Dovremo essere molto concentrati”.

“Kluivert meglio non rischiarlo”

L’allenatore portoghese ha poi fatto il punto sui singoli, partendo da Kluivert: “Non è pronto. E’ meglio non rischiarlo per questa partita. Dobbiamo aspettare più tempo per recuperarlo totalmente. Se un giocatore mi chiede di giocare per andare all’Europeo? Spinazzola sta bene. E’ solo un opzione tecnica. Di questa questione, invece, io devo dire che penso solo alla Roma. Capisco questo tipo di problema, ma sono qui come allenatore della Roma e posso pensare solo al meglio per il club”.

Sulla possibile assenza di Chiesa: “Non sappiamo se giocherà o meno, ma non cambierà nulla. Il nostro modo di giocare? Noi giochiamo molto con i terzini nella prima fase di costruzione. Sul momento di pressione sul terzino devono fare il movimento corretto. E’ una cosa che lavoriamo”, ha concluso Fonseca in conferenza stampa.