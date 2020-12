Roma, Fonseca: “Vogliamo vincere, farò due o tre cambi”

La Roma ora punta in alto, vincere aiuta a vincere e Fonseca ci ha preso gusto. La vittoria col Torino, sofferta e sudata, ha alimentato le ambizioni giallorosse. La Roma ora vede le primissime posizioni, non è un peccato di presunzione sperare di raggiungere i piazzamenti migliori,

In conferenza stampa Fonseca è stato chiaro: “Vogliamo vincere”, ha detto alla vigilia della gara con l’Atalanta. “È sempre molto difficile affrontare l’Atalanta, è molto forte – spiega Fonseca – Noi non cambiamo la nostra identità. Non cambiano le nostre intenzioni, quello che cambia di partita in partita è la strategia in base all’avversario”.

“Non c’è stato molto tempo per recuperare. Penso che farò 2-3 cambi, non di più. Non voglio cambiare molto in questo momento dove la squadra sta bene. Il portiere? Ho già fatto la mia scelta, ma bisognerà aspettare domani per vederlo”.

“Siamo a dicembre, tutte le squadre sono molto vicine e possono arrivare almeno in quarta posizione. Vogliamo fare meglio rispetto alle altre stagioni, finire nelle prime quattro della classifica. È presto per parlare delle nostre ambizioni”, conclude.