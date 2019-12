Roma, forti ritardi su Metro B: intervento tecnico impianti stazione Policlinico

Ancora problemi per i pendolari di Roma. A subire i disservizi del trasporto pubblico oggi sono gli utenti delle Metro B e C. Dalle 7.30 circa, ora di punta per quanti usano i mezzi capitolini per raggiungere scuole e lavoro, la circolazione è rallentata sulla linea B “per intervento tecnico impianti di circolazione stazione Policlinico”. Sulla Metro C la circolazione è stata rallentata per “guasto tecnico a un treno” dalle 7.30 alle 9.15 circa. Non si è fatta attendere la reazione dei pendolari della linea B che sui social network lamentano “altro che rallentamenti un calvario: treni fermi 5-10 minuti in ogni stazione” e di conseguenza “vagoni pieni su cui è impossibile salire”.

Aggiornamento ore 10.35