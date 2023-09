Roma, furbetti del cartellino: 14 condanne

Sono arrivate ben 14 condanne, tra gli 8 e i 19 mesi per i cosiddetti furbetti del cartellino.

I reati che si contestano sono di truffa aggravata ai danni dello Stato e false attestazioni. Da tempo, i “furbetti del cartellino”, sono al centro delle indagini delle autorità.

In questo caso si tratta di funzionari, medici e infermieri del poliambulatorio Asl Roma 1 in via Lampedusa, Montesacro. Si parla di fughe senza giustificazione dal posto di lavoro, per spesa, un caffè, girare con gli amici: sono alcune delle accuse dei giudici.

Queste condotte andavano avanti dal Novembre del 2015. Gli imputati dovranno risarcire anche l’Asl che si è costituita parte civile, per una somma che ceve essere stabilita dal giudice civile.