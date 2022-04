Roma, furgone si schianta contro autobus, un corriere è grave. Si tratta di un furgone Dhl accartocciato, con l’abitacolo disintegrato e pezzi sparsi sull’asfalto, e un autobus della linea 701 di Roma Tpl con i finestrini distrutti e due uomini feriti.

Questo è quel che hanno notato diversi passanti, i primi a prestare soccorso, e gli agenti della polizia locale di Roma capitale in via Portuense all’altezza di via Ponte Pisano, dove c’è stato un incidente stradale a dir poco rocambolesco.

Il bilancio è di due feriti. Il più grave è il conducente del furgone Dhl, un corriere di 47 anni portato all’ospedale San Camillo di Roma in codice rosso. È grave ma non il pericolo di vita. Il 118 ha trasportato al nosocomio romano anche il conducente RomaTpl di 55 anni che ha riportato ferite alla testa e qualche escoriazione.

Gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale che hanno chiuso la strada per due ore, sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. I due mezzi, come da prassi, sono stati sequestrati.