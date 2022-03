Roma, furto di gioielli al compro oro: dove e quando

Furto di gioielli al compro oro a Roma. Il ladro ha approfittato di un momento di distrazione della titolare di un negozio in via di Acqua Bullicante, a Torpignattara, per mettere a segno il colpo da 500mila euro che, tuttavia gli è valso la prigione.

A scoprirlo dopo mesi di indagine, gli investigatori della squadra mobile della polizia di Stato, che hanno arrestato un 20enne romano ricostruendo quanto successo lo scorso 5 agosto. Il 20enne stava camminando in via di Acqua Bullicante con il volto coperto da cappello e mascherina, quando si è avvicinato ad un’auto. Lì vicino stavano parlando due persone, una donna – titolare di due negozi compro oro del quartiere – e un suo dipendente. Sul cofano una borsa con all’interno gioielli del valore di 500 mila euro e il 20enne aveva agguantato il malloppo per poi darsi alla fuga a bordo di uno scooter condotto da un complice.