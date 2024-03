Roma, futura ciclabile a Termini, ma ci crecono gli alberi

A Roma, in zona Termini, si stanno progettando dei lavori ma, per uno in particolare, sorge un problema. Gli alberi: che si trovano sul percorso ciclabile che è nei piani di sviluppo. Alberi che dovrebbero rimossi. Quattro lecci, sempreverdi delle querce, cresciuti a pochi passi dalla stazione Termini: piantati in via Enrico De Nicola su due aiuole che però dare spazio ad una ciclabile.

Il problema, segnalato durante la commissione lavori pubblici che il municipio I ha dedicato alle alberature è molto sentito: quello degli abbattimenti e delle potature, è cruciale per molti cittadini che si sono rivolti all’amministrazione di prossimità per spiegazioni che non arrivano perché.

“Questa notizia, mi dispiace dirlo, ma la apprendo ora” ha detto, nel corso della commissione Marina Mantella, a capo della direzione gestione territoriale ambientale e del verde di Roma Capitale. Maurizio Messina, responsabile dell’ Ufficio sistema arboreo cittadino del dipartimento ambiente dice: “Le attività di piantumazione dovevano essere limitate a via Gaeta, strada che si colloca al di fuori degli interventi di Anas” e che è vicina a via De Nicola. Quelli piantati in quest’ultima sede “verranno rimossi e trattandosi di lecci non ne soffriranno” ha dichiarato Messina.