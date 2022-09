Roma, Georginio Wijnaldum torna a parlare

Georginio Wijnaldum torna a parlare. Il centrocampista olandese, arrivato in estate alla Roma dal PSG, ha subito un grave infortunio e, da quel momento, aveva scelto la via del silenzio.

Ma oggi trentunenne ha aggiornato i suoi followers su Instagram riguardo alle sue condizioni, spiegando anche il motivo per cui non ha rilasciato dichiarazioni in questo periodo. Le sue parole: “Un breve aggiornamento da parte mia. Nelle ultime settimane sono stato molto toccato emotivamente e triste, ma ho imparato ad accettare la situazione come è e la mia guarigione sta andando bene. Sto dando il 100%. Grazie per tutti i messaggi e il supporto. Grazie ai tifosi della Roma, so che è difficile anche per voi perché ero appena arrivato, ma i vostri messaggi mi danno la forza per poter tornare il prima possibile. Speriamo di vederci presto. Forza Roma”.