Roma, giallo omicidio Filippo Felici. Ancora dubbi sull’omicidio del pizzaiolo di 24 anni che lavorava a Colli Albani, un ragazzo tranquillo. Nessuna pista esclusa.

Felici è stato trovato in strada, in via Publio Rutilio Rufo, Cinecittà: l’accoltellamento potrebbe essere avvenuto nel corso di un tentativo di rapina, ma non è esclusa l’ipotesi di un regolamento di conti.

Ascoltati testimoni, via all’analisi delle telecamere in zona. Il pm disporrà anche l’analisi del telefonino del giovane per verificare i contatti avuti nelle ultime ore. Felici sarebbe stato aggredito alle spalle. Nelle prossime ore sono attesi i risultati dell’autopsia.