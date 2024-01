Roma, giovani e salute – Casini e Leoncini (Iv): “E’ stata approvatala  nostra mozione sui disturbi alimentari”

“Oggi l’Assemblea capitolina ha approvato all’unanimità la nostra mozione urgente sul tema dei disturbi alimentari. Con questo atto chiediamo al sindaco e alla Giunta di aprire un’interlocuzione con il Governo affinché trovi le risorse per rifinanziare in modo adeguato il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.

I 10 milioni che il ministro della Salute Schillaci ha annunciato di voler stanziare – ritornando di fatto sui suoi passi, dopo che il Fondo era stato azzerato dalla legge di Bilancio – non sono a nostro avviso sufficienti. Siamo di fronte a una vera e propria emergenza sociale, soprattutto se si guarda al mondo dei più giovani. Nel 2019 i ragazzi che soffrivano di disturbi dell’alimentazione erano circa 680 mila, ma oggi il dato è più che raddoppiato e abbiamo ormai superato, complice la pandemia, quota un milione e seicentomila. Numeri impressionanti che confermano le dimensioni del fenomeno. Vogliamo quindi esprimere soddisfazione per l’approvazione di questa mozione e ringraziare tutti i gruppi politici che l’hanno votata”.

Così in una nota Valerio Casini e Francesca Leoncini, consiglieri capitolini di Italia Viva.

Max