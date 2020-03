Grave incidente stradale questa mattina su via Salaria a Roma in zona Settebagni. Il tratto di strada al km 100 è stato momentaneamente chiuso per permettere l’intervento dell’eliambulanza. Al momento via Salaria, all’altezza di via della Marcigliana, è aperta a senso unico alternato. Si registrano lunghe code tra via di Valle Ricca e la Diramazione Roma Nord in entrambe le direzioni.