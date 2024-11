Roma, grosso pino cade in Piazza dei Navigatori: nessun ferito

Un grosso pino è caduto a Roma, in piazza dei Navigatori. Per fortuna l’episodio non ha causato feriti, ma avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Nella piazza nel cuore dell’Eur un enorme pino è improvvisamente ceduto e si è abbattuto al centro della piazza. L’albero, che sembrava resistere alla forza del tempo, è crollato intorno alle 7.05, proprio in un momento in cui la piazza era solo parzialmente frequentata.

Roma, cade un grosso pino

L’incidente, che avrebbe potuto avere esiti disastrosi, è avvenuto in un orario favorevole, evitando per conseguenze più gravi. La zona, di solito piuttosto trafficata, era semivuota, e i pochi passanti che si trovavano in quel momento nei pressi del pino sono riusciti a mettersi in salvo.

In particolare, alcune persone che attendevano l’autobus nelle vicinanze della pensilina hanno avuto il tempo di allontanarsi appena hanno percepito i primi segni di cedimento dell’albero. Alcuni rami hanno colpito la struttura della fermata, ma, per miracolo, nessuno è rimasto ferito.

La causa del crollo del pino non è ancora del tutto chiara, ma si ipotizza che il vento, pur non ancora raggiungendo i livelli previsti, possa aver contribuito al distacco della pianta. Tuttavia, i tecnici intervenuti sul luogo hanno segnalato la presenza di una forte fragilità nelle radici e nel tronco dell’albero, che potrebbe aver reso il pino vulnerabile al minimo sollecitamento esterno.

Subito dopo l’incidente, sono arrivati sul posto i tecnici del Comune di Roma, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a rimuovere il tronco abbattuto, utilizzando un’autogru. Il crollo dell’albero ha bloccato temporaneamente il traffico in piazza, ma grazie all’efficienza degli interventi il problema è stato risolto in breve tempo, senza ulteriori disagi per i cittadini.