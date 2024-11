Roma, Gualtieri: “Entro il 2026 i due biodigestori anaerobici”

Il sindaco ha anche annunciato: “Il termovalorizzatore sarà operativo dall’estate del 2027”.

Una serie di bilanci, ma anche di obiettivi futuri, sulla gestione della città. In cui, ovviamente, rientra anche la raccolta e il trattamento dei rifiuti. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma, ha illustrato il terzo Rapporto alla città all’Auditorium Parco della Musica. Nei vari obiettivi dichiarati dal primo cittadino, diversi riguardano la gestione dei rifiuti, storicamente carente nella Capitale.

Il sindaco di Roma ha parlato in primis del suo progetto più ambizioso, quello del termovalorizzatore, ma anche di altri futuri impianti. “Sui rifiuti, è stato l’anno della svolta. Entro il 2026 avrà fine la vergognosa processione dei 20 tir al giorno che portano i rifiuti in Veneto, dove gli impianti producono biogas a spese nostre. Sono state aggiudicare gare per quattro impianti da riciclo da 100mila tonnellate l’uno. Ne avremo uno per la carta, uno per la plastica e due biodigestori anaerobici, che ricaveranno dalla frazione organica compost e biometano con cui alimenteremo i mezzi Ama” – ha spiegato Roberto Gualtieri – “Abbiamo anche concluso la procedura per il termovalorizzatore, che creerà energia per 250mila famiglie, recupererà le polveri e inquinerà meno di una strada trafficata. I cantieri partiranno nella primavera del 2025 e i primi rifiuti sarannotratti nell’estate del 2027“.

“Roma avrà la completa autosufficienza impiantistica, risparmiando 100 milioni da reinvestire per abbattere la Tari e migliorare la pulizia. Ama ha superato la crisi, con 1.200 operatori assunti e altri 250 per il Giubileo, con l’acquisto di 627 mezzi che entro il 2025 saranno 980” – ha aggiunto il sindaco di Roma – “C’è ancora molto da fare, ma contribuiranno le nuove tecnologie con la nuova control room di Ama, attiva 24 ore su 24 nel raccogliere dati geolocalizzati per ottimizzare la pulizia delle strade e della flotta in tempo reale“.

