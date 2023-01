Roma, Gualtieri: “Portale Giubileo-Pnrr strumento utile, raccogliamo sfida Ance”

(Adnkronos) – Questo nuovo portale è uno strumento di lavoro molto utile di fronte alle sfide che ci aspettano. Raccogliamo la sfida che oggi ci viene lanciata, siamo pronti e impegnati pancia a terra convinti che l’approccio pragmatico e lo stimolo del mondo delle imprese sarà utilissimo non solo per raggiungere i nostri obiettivi ma anche per aumentare la produttività degli uffici comunali lavorando sulla programmazione e la semplificazione delle procedure’’. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri durante la presentazione dell’Ossevatorio Pnrr e Giubileo Roma, realizzato da Ance Roma-Acer in collaborazione con OReP, in una conferenza stampa a Palazzo Colonna. ‘’Da anni le imprese chiedono a Roma Capitale e alla pubblica amministrazione uno sforzo in questa direzione e oggi siamo nelle condizioni di fare questo salto in avanti per una città più competitiva e un benessere diffuso’’.

‘’Condivido i tre grandi driver di sviluppo individuati dal presidente Ciucci, trasparenza, coesione e speranza. Trasparenza, perché la piena accessibilità dei dati del pubblico come avviene ad esempio con questo portale aumenta la performance della pa; ma anche comunicazione istituzionale, pensate ai ritardi sulla metro A dovuti a un lavoro ciclopico di manutenzione che non veniva fatto da anni ma che purtroppo richiede del tempo, e finché non sarà completato genererà problemi come successo ieri. Coesione, perché è fondamentale riunire tutti i diversi attori intorno a un progetto per la città come avviene oggi, e sarà essenziale rafforzare quel grande patto pubblico-privato per uno straordinario progetto unitario di rilancio della città. Speranza, perché abbiamo davanti a noi problemi evidenti come lo squilibrio tra risorse e personale, ma dobbiamo avere una visione positiva perché sono convinto che Roma ce la farà e per questo sono molto contento di aver colto nell’intervento del presidente Ciucci un forte sentimento di fiducia, che condivido’’.