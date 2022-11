Roma, hashish nella cantina della nonna: sequestrare un milione di dosi. Una montagna di droga dalla nonna. Circa un milione di dosi di hashish pronte per le piazze di spaccio della Capitale. I Carabinieri hanno arrestato un romano di 29 anni, con precedenti, indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di quasi 87 kg di hashish.

Da controlli sul territorio è partita un’operazione di perquisizione nell’abitazione del 29enne: in camera da letto, un involucro con 50 grammi. Ma il vero carico era ben nascosto in una cantina di proprietà della nonna. Il giovane dopo la convalida dell’arresto è stato portato in carcere in attesa del giudizio.