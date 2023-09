‘Roma Heroes’ – Moni Ovadia presenta il primo Festival internazionale di Teatro Rom in Italia 

‘Roma Heroes’ – in programma dal 2 all’8 ottobre presso l’audotorium di Via di Santa Croce in gerusalemme a Roma – è una celebrazione del teatro di artisti che al meglio rappresentano la ricchezza e la complessità della cultura Rom Europea.

In prima nazionale le nuove creazioni teatrali dell’ungherese Independent Theatre Hungary e della compagnia rumena Giuvlipen, il Maestro Moni Ovadia (nella foto), e la sua orchestra Taraf de Metropolitana Musica Nomade e le ultime produzioni della compagnia Rampa Prenestina: Aspettando Bo e ROMNIA. In un cartellone ricco di performance, laboratori di maestri d’arte, incontri e mostre tematiche per conoscere le sfide e le vittorie delle comunità rom ed esaltarne la specificità.

Max