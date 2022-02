Roma, il Colosseo con i colori dell’Ucraina

Roma al fianco del popolo ucraino. A 24 ore dall’invasione dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, la capitale inoltre scende in piazza per una fiaccolata per la pace. L’appuntamento è fissato alle 18 in piazza del Campidoglio da cui si partirà con una simbolica marcia per la pace verso il Colosseo.E proprio il Colosseo ieri sera si è colorato di giallo e di blu, i colori dell’Ucraina, in segno di vicinanza al popolo ucraino.

E’ stato il sindaco di Roma Gualtieri a lanciare l’appuntamento: “Condanniamo fermamente l’attacco all’Ucraina” – ha spiegato Gualtieri-. Invito tutte le romane ed i romani a partecipare alla fiaccolata di domani per la pace. Facciamo sentire la nostra presenza a sostegno del popolo ucraino contro una guerra assurda e pericolosa per il futuro dell’Europa. Facciamolo con i colori della pace”. Alla manifestazione hanno già aderito numerose forze politiche. L’orario ricade nella fascia di garanzia dello sciopero dei mezzi di oggi e, vista la vicinanza della metro Colosseo (dove si concluderà la fiaccolata), consentirà a tutti i manifestanti di tornare a casa con i mezzi pubblici.

Pure l’Assemblea Capitolina ha manifestato solidarietà al popolo ucraino aprendo la seduta odierna con un minuto di silenzio “per la pace e il dialogo” in Ucraina.