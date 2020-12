Roma, il piano del prefetto per il rientro a scuola

Entrate e uscite divise in due fasce orarie diverse, un sabato al mese a rotazione di lezione e presidi alle fermate degli autobus per evitare assembramenti. È questo il piano preparato dalla Prefettura di Roma per garantire il ritorno a scuola degli studenti, previsto, salvo un aumento dei contagi nei prossimi giorni, per il 7 gennaio. L’emanazione del provvedimento a firma del prefetto Matteo Piantedosi è attesa oggi, dopo che ieri mattina, 22 dicembre, si è riunito il vertice per perfezionare le linee guida della didattica in presenza.

Entrate e uscite scaglionate

Il piano prevede un ingresso scaglionato in due diverse fasce orarie: alle 8 è previsto l’ingresso a scuola del 40% degli studenti, mentre alle 10 il restante 60% per impedire affollamenti davanti agli istituti. Si uscirà alle 13.30 o alle 15.30. Ipotesi sabato: fra i nodi da risolvere è se le lezioni si svolgeranno anche di sabato, con un sabato al mese per ogni scuola della regione.

Problema trasporti

Alla riunione di ieri erano presenti anche i vertici di Atac e Cotral, che hanno chiesto più controlli alle fermate e nei punti nevralgici della città. A Roma l’ammontare di chi prende i mezzi pubblici per motivi studio rappresenta il 28% dell’utenza totale. Spostamenti che richiedono un potenziamento delle tratte nell’ora di punta e la discesa in campo, probabilmente, della protezione civile per assistere alle operazioni.

Mario Bonito