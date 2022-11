Roma, il piano per Natale: bus e metro gratis e sconti su taxi e sharing

(Adnkronos) – Bus e metro gratis a Roma per quattro giornate, taxi e ncc scontati e offerte dei mezzi in sharing. Sono alcuni dei punti del piano mobilità presentatodal Campidoglio per il periodo di Natale (8 dicembre 2022 – 8 gennaio 2023). ”Tante le novità e gli incentivi introdotti dall’Amministrazione, grazie anche alla collaborazione con Atac, Roma Servizi per la Mobilità e agli accordi siglati con diversi operatori di sharing mobility”, si legge in una nota Campidoglio. Il piano è stato presentato dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che hanno illustrato nel dettaglio le iniziative messe a punto con Atac e Roma Servizi per la Mobilità e gli accordi siglati con i diversi operatori di sharing mobility.

”Sono quattro le linee di intervento del Piano: potenziamento trasporto pubblico; funzionamento delle Ztl Tridente e Centro Storico; Buoni viaggio Roma per Taxi e Ncc; agevolazioni per i servizi integrati. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, sono previste 4 giornate gratuite sull’intera rete bus, metro e tram: 8, 11, 18 e 24 dicembre. Tre linee bus verso il centro saranno gratuite per l’intero periodo: la linea 100 (elettrica) e le nuove “Free 1”, da Termini a Via del Tritone, e “Free 2”, da Piazzale dei Partigiani a Via del Corso, dalle ore 9 alle ore 21, con frequenza di 10 minuti. Le tre linee portano verso il Centro Storico partendo da tre parcheggi e prevederanno agevolazioni tariffarie: Free 1, parcheggio Termini; Free 2, parcheggio Partigiani; Linea 100, parcheggio Villa Borghese”.

”Saranno potenziate le linee metropolitane e bus verso il centro storico e verso i centri commerciali, nella fascia oraria 10:30 – 20:30, nei giorni festivi e in tutti i fine settimana del periodo natalizio (8 dicembre 2022-8 gennaio 2023). Le Ztl Tridente e Centro Storico saranno attive dalle ore 6:30 alle 20:00, da lunedì a domenica, dall’8 dicembre 2022 all’8 gennaio 2023.Previsto lo sconto del 50% su Taxi e NCC a tutti i residenti maggiorenni nel periodo 1-31 dicembre e lo sconto del 100% per cittadini con disabilità.Durante il periodo natalizio gli operatori della sharing mobility potenzieranno la loro offerta con iniziative promozionali tese a incentivarne l’utilizzo”.