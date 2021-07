Roma, il politologo D’Alimonte: “per scontro in M5s a ballottaggio Michetti contro Gualtieri o Calenda”

Lo scontro in atto nel Movimento 5 Stelle potrebbe avere un forte impatto sulle elezioni amministrative a Roma. “Gli avvenimenti attuali non possono che danneggiare le chance della Raggi” a riconquistare la poltrona di prima cittadina. “La Sindaca parte con gradimento basso, in tutti i sondaggi”. Uno svantaggio a cui si aggiungono “tensione, delusioni e spaccatura del Movimento. Dunque le sue possibilità non rosee di andare al ballottaggio si riducono ulteriormente, mentre crescono le chance di Gualtieri, in pole position e Calenda”. Ne parla con l’Adnkronos Roberto D’Alimonte professore ordinario di Sistema Politico Italiano alla Luiss certo che “il ballottaggio se lo contenderanno Michetti senza dubbio da un lato e Gualtieri o Calenda dall’altro. Ma la Raggi è sempre meno probabile ci arrivi”. (di Roberta Lanzara)