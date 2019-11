Roma, in 15 assaltano pub a Trastevere con all’interno tifosi Celtic (VIDEO)

Calci e sedie contro la porta d’ingresso mentre i gestori si affrettavano a chiudere la saracinesca per evitare che la furia di un gruppo di teppisti potesse irrompere nel locale. E’ successo ieri sera alle 23 circa in via della Lungaretta a Trastevere dove una quindicina di ragazzi vestiti di scuro hanno danneggiato la porta a vetri d’ingresso al risto pub Baccanale. All’interno del locale erano presenti diversi tifosi del Celcic uno dei quali ha filmato la scena e postato il video sui social network scrivendo “I tifosi della Lazio ci hanno attaccato ma stiamo bene. Ci hanno colti di sorpresa, non c’era nessun simbolo del Celtic, nessun coro, né colore”.

Il racconto

A raccontare la dinamica di quei momenti uno dei gestori del pub. “Nel locale c’era un gruppo di tifosi del Celtic tranquillissimi, – spiega – senza magliette o segni che potessero identificarli. Non facevano cori, stavano passando una serata serena quando un gruppo di ragazzi incappucciati, alcuni con il casco in testa, sono passati e hanno guardato nel pub. Uno è entrato ed ha urlato frasi irripetibili, poi è uscito ed insieme agli altri ha iniziato a tirare qualunque cosa sulla porta che però è anti sfondamento. Dopo un po’ sono andati via per poi tornare e continuare a prendere a calci la saracinesca che ormai era stata abbassata. Nessuno dei tifosi dentro il pub ha reagito, fortunatamente sono rimasti tranquilli e quando tutto è finito volevano solo tornare in albergo. Perciò li ho aiutati a raggiungere i taxi”.

Sul posto è intervenuta la Polizia ma all’arrivo delle forze dell’ordine il gruppo di teppisti si era dileguato.