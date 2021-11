Roma in ansia per Pellegrini: il ginocchio è ancora infiammato

L’operazione ‘vendetta’ è partita. La Roma prepara la gara con il Bodo, squadra norvegese che due settimane fa ha passeggiato sui giallorossi. L’obiettivo di Mou è recuperare, per quanto possibile, i 6 gol presi in Norvegia. E ovviamente conquistare 3 punti importanti per la qualificazione al turno successivo di Conference League.

A meno di clamorosi ribaltoni il passaggio della Roma ai sedicesimi non sembra in discussione. La squadra si è ritrovata oggi a Trigoria per la rifinitura. Sotto la pioggia gli uomini di Mou hanno svolto la sessione decisiva in vista della gara di domani. Una brutta notizia per i giallorossi: Lorenzo Pellegrini non si è allenato e non sarà della gara.

Non una sorpresa, visto che il centrocampista ha saltato già gli ultimi allenamenti. Ma si sperava di recuperarlo in extremis. Niente da fare: il ginocchio gli dà ancora problemi. Per la precisione si tratta di un’infiammazione che si porta dietro da tempo. Spera di smaltirla in questi giorni per poi essere pronto per il campionato.

Pellegrini si è dimostrato elemento chiave della squadra di Mou. E’ il capocannoniere e l’anima. Si è caricato la squadra sulle spalle nei momenti difficili. Sembra aver fatto il definitivo salto di qualità atteso dalla piazza. La sua assenza peserà domani sera, ma la speranza di mou è di averlo a disposizione per il campionato.