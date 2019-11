Roma, in attesa di Spelacchio arrivano le luminarie di Natale

In attesa della festa dell’8 dicembre per l’accensione di Spelacchio, l’albero di Natale più famoso al mondo, l’atmosfera natalizia inizia ad animare le strade di Roma.

Inizierà questa notte l’allestimento delle luminarie natalizie in via del Corso. Durante le operazioni di montaggio, che dureranno fino al 26 novembre, è prevista una chiusura notturna dalle 21.30 alle 6, di via del Corso tra piazza del Popolo e largo Chigi.

Verranno inaugurate invece sabato 23 novembre alle 17.30 in via dei Condotti, Largo Goldoni, le Cartoon Christmas Lights, le luminarie natalizie ispirate ai personaggi più amati di Cartoon Network e Boomerang.