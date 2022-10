‘Roma in Bici, un museo all’aperto’ – Venerdì la presentazione del nuovo libro di José M. Carcione

Sarà presentata venerdì 7 ottobre, alle ore 18:30 presso la Libreria L’Angolo dell’Avventura (Avventure nel Mondo) al quartiere Testaccio di Roma, la nuova guida diretta ai ciclisti, alla scoperta di una Roma verde e sconfinata tra Sport, Salute e Cultura. ‘Roma in Bici’, scritta da José M. Carcione e pubblicata dalle Edizioni il Lupo, comprende 92 percorsi, 11 itinerari estesi, 74 mappe e 57 siti culturali con circa 320 km ciclabili tra Roma, Ostia e Fiumicino. Come spiega l’autore: “La guida è diretta ai ciclisti che puntano a un’uscita tranquilla, non agonistica, che abbia anche un valore culturale.

Sport, salute e cultura costituiscono il proposito di questo libro, che è una novità anche perché a Roma, da un paio d’anni, fioriscono piste ciclabili che ampliano finalmente gli spazi destinati alle biciclette e contribuiscono a collegare zone differenti di una città sconfinata ed anche molto verde, tra le piu’ verdi d’Europa.

Più che una guida è uno stimolo a esplorare per sfociare in vicoli, borghetti, parchi cittadini e monumenti, incuneandosi anche nella città viva, lontana dai circuiti turistici propriamente detti.

Non solo chi ama le lunghe pedalate potrà apprezzare questa immersione in una città con tante storie da raccontare, dove sono descritti con chiarezza gli itinerari che conducono a siti culturali, anche poco conosciuti.

Il cicloturismo non è solo un’opportunita’ di benessere psicofisico ma anche culturale, un impegno per far emergere una città “invisibile” e per sognare ed avvicinarsi a una città “vivibile”. Alla presentazione saranno presenti l’autore e Carlo Coronati, editore e già autore di varie guide, tra cui il recente volume di successo ‘Roma, guida insolita per esploratori urbani’. Max