Roma, in Campidoglio un albero di Natale per celebrare il 75° anniversario della Costituzione Italiana 

Un albero di Natale per celebrare il 75° anniversario della Costituzione Italiana è quello allestito a Roma in piazza del Campidoglio e che sarà inaugurato oggi pomeriggio. Un albero “interattivo”, che permetterà a romani e turisti di leggere sul proprio smartphone gli articoli della Costituzione, riprodotta inoltre in formato maxi ai piedi del simbolo natalizio.

“Abbiamo scelto di dedicare alla Costituzione l’installazione di questo Natale, in continuazione con il Tour della Costituzione, svolto nei 15 municipi romani” ha spiegato la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli, promotrice dell’iniziativa.

“Accenderemo l’albero con un’inaugurazione solenne ma anche brillante, con il sindaco e ospiti importanti. L’Albero della Costituzione – ha detto Celli – sarà bellissimo e soprattutto interattivo, con la possibilità di inquadrare dei qr code che illustreranno degli articoli fondamentali della nostra Carta Costituzionale”.

L’inaugurazione con Claudia Gerini

L’inaugurazione è prevista per le 18 di oggi martedì 12 dicembre con l’esibizione della Banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale. Partecipano il presentatore Gianluca Meola, l’attrice Claudia Gerini e l’imitatrice Francesca Manzini.

L’albero di piazza del Popolo

Si è acceso come da tradizione lo scorso 8 dicembre l’albero di Natale di Roma con simultanea illuminazione di via del Corso. Un tappeto di luci, che si estende da Piazza Venezia a Piazza del Popolo, con la parola “Pace”, tradotta in diverse lingue, dal francese al tedesco allo spagnolo, stelle luminose e il logo Acea, per un totale di 65 elementi decorativi.

L’albero di Natale è un abete di 22 metri arrivato da Como, decorato con 800 palline e illuminato dalla potenza di 100mila Led. Quest’anno è stato spostato a piazza del Popolo dalla tradizionale location di piazza Venezia dove è in corso un cantiere della metro C.