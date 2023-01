Roma in campo, Wijnaldum non ancora

Roma in campo, Wijnaldum non ancora. Nelle ore in cui la Roma scende in campo in coppa Italia contro il Lecce, arriva la notizia del rinvio del ritorno in campo di Wijnaldum.

Tutto a seguito del consulto ad Amsterdam. Il centrocampista non ha ricevuto l’ok per tornare in gruppo la prossima settimana: ancora qualche giorno, visto che la tibia fratturata lo scorso agosto non ha ancora raggiunto la piena mobilità. I progressi non sono ancora completi secondo lo staff che l’ha seguito nella riabilitazione in Olanda.