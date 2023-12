Roma, in fiamme una mansarda, salvata donna

Incendio nella tarda mattina di ieri in una mansarda di un palazzo in viale Giovanni Battista Valente, in zona Prenestina a Roma.

I vigili del fuoco hanno salvato una donna che era dentro la casa mentre il fumo aveva invaso le scale. Al termine dell’intervento la mansarda è stata dichiarata inagibile. Si analizzano le cause del rogo. Una telefonata dei vicini di casa è stata cruciale per un intervento dei vigli del fuoco hanno evitato il peggio.