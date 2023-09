Roma, in fuga su un’auto rubata va a sbattere contro una macchina in transito: arrestato 31enne

Non si è fermato all’alt ed è scappato dai carabinieri per le strade di Roma. Un inseguimento finito quando l’uomo al volante, un 31enne di origini tedesche residente nella Capitale, si è schiantato contro un’auto che stava passando. Una volta bloccato i militari hanno scoperto non solo il motivo della fuga, era su un’auto rubata, ma anche che era sospettato di aver rapinato una donna per strada.

E’ stato quindi arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, con il supporto dei colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Casilina. Dovrà rispondere dei reati di rapina, resistenza a un pubblico ufficiale e riciclaggio.

Non si ferma all’Alt dei carabinieri: l’inseguimento finisce con un incidente

Tutto inizia la mattina di mercoledì scorso, in via Prenestina, dove un’auto condotta da un uomo, non si è fermata all’Alt della pattuglia impegnata al controllo della circolazione stradale. E’ partito quindi un breve inseguimento, terminato solo dopo che l’auto in fuga si è scontrata contro una macchina che procedeva nel senso opposto di marcia. Un incidente che fortunatamente non ha avuto gravi conseguenze.

In fuga su un’auto rubata: arrestato 31enne

Dalle verifiche i Carabinieri hanno accertato che il 31enne era a bordo di un’autovettura rubata il 7 settembre scorso e che aveva le targhe di un altro veicolo. Dai successivi approfondimenti, è emerso inoltre che l’indagato, lo stesso giorno della denuncia del furto dell’auto, aveva rapinato una donna in via Torre Maura. Il 31enne avrebbe aggredito la vittima, strappandole una catenina e due bracciali in oro, per poi darsi alla fuga con l’auto rubata guidata da un complice ancora ignoto.

Per questo motivo, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Regina Coeli dove il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto e confermata la custodia cautelare in carcere.