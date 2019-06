Roma in vantaggio su Veretout, il Milan insiste

Jordan Veretout è uno dei calciatori più seguiti in questo primo scorcio di mercato estivo: sul centrocampista della Fiorentina hanno messo gli occhi in molti, Roma e Milan in prima fila. Proprio la società giallorossa è al momento la favorita per il francese. In questi minuti, come riporta il sito Gianlucadimarzio.com, è terminato l’incontro tra giallorossi e l’agente del calciatore, Mario Giuffrida.

Un colloquio positivo per le parti: la Roma ha infatti avanzato una proposta molto importante all’agente del francese. Ora la trattativa proseguirà tra la società giallorossa e la Fiorentina detentrice del cartellino. Mentre la trattativa tra Roma e Veretout prosegue spedita, il Milan rimane alla finestra e attende di capire se potrà inserirsi in maniera decisa.

Anche il Milan su Veretout

Nei giorni scorsi i rossoneri avevano avanzato un’offerta, al momento però non sembra aver soddisfatto le parti in causa. Per ora la Roma rimane in vantaggio dopo essersi mossa per prima per il giocatore, ma le prossime ore potrebbero regalare ulteriori sviluppi. Nelle scorse settimane anche il Lione aveva provato ad inserirsi nella trattativa offrendo alla Fiorentina 20 milioni di euro: un tentativo a vuoto in attesa di svuluppi.