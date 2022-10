Roma, inaugurato il secondo parco fluviale. L’intervento in uno dei quadranti più popolosi di Roma. A Marconi, sulla banchina del Tevere, è stata riqualificata un’area che si estende per circa tre ettari e mezzo: per realizzare il nuovo parco, collocato tra Lungotevere di Pietra Papa e ponte Marconi, è stato necessario sgomberare l’area dalla baraccopoli e procedere alla bonifica dell’area. Un intervento costato 335mila euro.

La seconda tranche di lavori, del valore di 638 mila euro, ha riguardato l’acquisto di panche, tavoli, cartelloni, attrezzature per la ginnastica ed il fitness, messi in dotazione del parco di Magliana. Per novembre sono previste le piantumazioni da realizzare con il progetto Ossigeno della regione Lazio.