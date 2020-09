Tragedia nella nottata in via Satrico 11, zona Appio Latino, dove una donna è morta in seguito a un incendio scoppiato nel suo appartamento. Le fiamme, divampate al quarto piano della palazzina, non hanno lasciato scampo alla donna soccorsa da vigili del fuoco e Polizia Locale di Roma Capitale. Ancora da accertare la causa che ha provocato l’incendio.

Mario Bonito