Roma, incendio ad Eur-Magliana: il VIDEO

Una colonna di fumo si è alzata pochi minuti fa nel quartiere Eur-Magliana, a Roma, congestionato dal traffico a causa di un incendio divampato in un’officina della zona. Poco dopo le 16, infatti, un capannone al civico 132 di via del Cappellaccio, utilizzato anche per lo smaltimento di pneumatici, ha preso fuoco generando una colonna di fumo visibile e chilometri di distanza.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico della zona, bloccata a causa dell’incendio e del conseguente intervento dei vigili del fuoco, che in questi minuti stanno lavorando per domare le fiamme. Al momento la via in questione è chiusa a partire dal viadotto della Magliana. Di seguito il video dell’incendio.