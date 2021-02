Roma, incendio al Tufello: quando, dove, cosa è successo

Incendio al Tufello: data alle fiamme porta di un appartamento in via Monte Petrella. I residenti della palazzina al civico 26 sono stati costretti a scendere in strada nella notte fra lunedì e martedì. Ignoti hanno appiccato le fiamme alla porta di un appartamento che si trova al secondo piano dell’immobile. Un incendio che, oltre a danneggiare il portoncino, ha interessato anche il corridoio d’ingresso dell’appartamento, in quel momento senza nessuno all’interno. Gli investigatori al momento non escludono nessuna ipotesi, compresa quella del racket delle case popolari.

Seguono aggiornamenti