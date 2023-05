La notte del 21 maggio, un incendio ha colpito alcuni uffici situati in via della Magliana Nuova, a Roma. Il fuoco è stato segnalato al numero di emergenza 112 intorno alle 2:30.

Roma, incendio alla Magliana: cosa è successo

Sul posto è intervenuta la squadra 7A dei vigili del fuoco del distaccamento Ostiense, supportata da un’autobotte. I pompieri hanno rapidamente domato le fiamme che si erano sviluppate nei locali al piano terra, che coprivano un’area di circa 300 metri quadrati.

La polizia di Stato e il personale del servizio di emergenza 118 sono stati presenti anche loro nella zona della Magliana. Fortunatamente, non ci sono state vittime né persone intossicate nell’incendio.

Le indagini sono ancora in corso per determinare le cause dell’incidente, che sembrano essere originate da un vano sottoscala utilizzato come locale commerciale.