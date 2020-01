Roma, incendio con esplosione nella notte in un asilo nido: locali sequestrati

Incendio con esplosione nella notte in un asilo nido a Roma in via Atteone 136, zona Torre Angela. Poco prima delle 3 i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con l’autobotte, l’autoscala, il Nucleo CRRC. Al temine dell’intervento, che ha coinvolto gran parte dei locali, la struttura di circa 180 mq è stata dichiarata inagibile e messa sotto sequestro dalla polizia di Stato per le relative indagini. Non ci sono stati feriti.