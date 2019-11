Roma, incendio in appartamento: 4 persone messe in salvo dai Vigili del fuoco

Roma, incendio in appartamento: 4 persone messe in salvo dai Vigili del...

Incendio in un appartamento a Roma in via della Spighe 65, zona Alessandrino. Secondo quanto riferito, quattro persone sono state messe in salvo con l’autoscala dai Vigili del fuoco intervenuti sul posto alle 11 circa con tre squadre. E’ stato evacuato l’appartamento coinvolto dalle fiamme. L’intervento è ancora in corso ma al momento non risultano feriti: una persona leggermente intossicata è stata assistita dal personale del 118.