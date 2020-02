Una donna di 80 anni è morta oggi in un incendio scoppiato in un palazzo a Roma, zona Monteverde.

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 9.30 in via Francesco Maria Galluzzi, incrocio via Giovanni Stanchi, con due squadre per spegnere l’incendio di un appartamento al piano quinto dell’edificio. Nessun danno agli altri appartamenti del palazzo.