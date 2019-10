Roma, incendio in appartamento a San Giovanni: donna in ospedale, morti 2...

Incendio in appartamento questa mattina a Roma in zona San Giovanni. Alle 9.45 circa i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gallia 34 dove era divampato un incendio al primo piano del palazzo. Durante lo spegnimento delle fiamme nella camera da letto della casa, sono stati trovati due gatti morti. La propietaria è stata trasportata in ospedale dal 118.