Un incendio è divampato oggi alle 12.30 circa nella chiostrina di un palazzo in via di San Paolo alla Regola 28 a Roma nei pressi di Ponte Sisto. Al momento, secondo quanto riferito dalla polizia locale, due persone risultano intossicate in modo lieve. Cinque squadre dei vigili del fuoco con carro autoprotettori e carro teli sono al lavoro per spegnere l’incendio. Presenti sul posto personale medico del 118 e pattuglie del I Gruppo Trevi della Polizia Locale di Roma Capitale.