Roma, incendio in palazzo: bambino intossicato dal fumo

Un incendio è scoppiato oggi a Roma in un palazzo in via Latina 94. Un bambino è stato soccorso e portato in ospedale per intossicazione da fumo. Le fiamme divampate in un appartamento al pian terreno hanno sprigionato un denso fumo che ha coinvolto i piani superiori. Alcuni condomini, dell’edificio di 4 piani, hanno quindi cercato rifugio sul terrazzo. Chiusa momentaneamente via Latina fra Via Macedonia e Piazza Roselle in direzione piazza Galeria. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con 4 squadre, pattuglie della Polizia locale, Carabinieri e Polizia di Stato. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti.