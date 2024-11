Ancora un grave incendio a Roma, il terzo nelle ultime ore. Ad andare a fuoco nel pomeriggio di oggi martedì 19 novembre è stata una pasticceria in Via Carlentini zona Fontana Candida. Il rogo è divampato al piano interrato di un edificio dove c’è una azienda dolciaria.

Stesso palazzo che ospita anche un ufficio postale che è stato evacuato. Evacuato anche una altro palazzo in via Scicli. Sul posto sono al lavoro cinque squadre dei vigili del fuoco che continuano senza sosta nelle operazioni di spegnimento nonostante le difficoltà. L’area è infatti invasa dal fumo prodotto dalla combustione dei materiali coinvolti nell’incendio. Al momento non si registrano feriti. Sul posto i sanitari del 118 e le pattuglie della polizia di Stato e della Polizia locale.

Roma, incendio in pasticceria a Fontana Candida: evacuato palazzo e ufficio postale

L’incendio è divampato intorno alle 15. Un rogo di proporzioni notevoli che sta mettendo a repentaglio la stabilità del palazzo. La pasticceria infatti si trova sotto l’ufficio postale che secondo quanto riferito starebbe subendo i danni maggiori derivanti dal calore del fuoco che ha completamente invaso l’azienda dolciaria. Sembrerebbe che il pavimento dell’ufficio sia a rischio crollo.

Strade chiuse

Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto con cinque squadre altrettante autobotti, l’autoscala e il carro autoprotettori per operare su più fronti dato che l’incendio ha coinvolto tutta l’area della fabbrica di dolci. Per non parlare del fumo che ha invaso la zona. Oltre all’ufficio postale è stato evacuato un palazzo nelle vicinanze. Presi dai genitori a fine orario 11 bambini che si trovavano in un asilo della zona.

Per la viabilità stradale sul posto le pattuglie della Polizia locale di Roma Capitale del VI Gruppo Torri, che stanno provvedendo alla messa in sicurezza della zona, con chiusura delle strade intorno alla zona coinvolta nell’incendio tra Via Carlentini e via Aragona.