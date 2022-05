(Adnkronos) – Un uomo deceduto nell’incendio divampato a Roma, in un attico di via Richelmy in zona Aurelio. A darne notizia sono i Vigili del Fuoco sull’account Twitter. “Roma – si legge -, intervento in corso per incendio di un’abitazione in via Agostino Richelmy, quartiere Aurelio: soccorse con l’autoscala dai vigili del fuoco alcune persone bloccate dal fumo, rinvenuto purtroppo all’interno dell’edificio il corpo privo di vita di un uomo”.