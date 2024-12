Roma, incendio in via Milano: evacuati gli ospiti di un hotel

Un incendio si è sviluppato nella tarda serata di ieri in un albergo situato in via Milano, una traversa di via Nazionale, nel cuore di Roma. L’allarme è scattato intorno alle 23, quando le fiamme hanno iniziato a divampare in una delle camere della struttura.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente, evacuando circa 50 ospiti dell’hotel per garantire la loro sicurezza. Le operazioni di spegnimento si sono concentrate su una stanza del piano interessato, dove sembra che l’incendio sia stato innescato da un corto circuito.

Incendio in un hotel di Roma

Una volta domato il rogo, le squadre hanno verificato lo stato dei locali e dichiarato inagibili quattro camere situate sullo stesso piano. Tutti gli altri ospiti sono stati successivamente autorizzati a rientrare nelle loro stanze.

Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare gli accertamenti necessari, insieme a personale del 118. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati.

La prontezza dell’intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’incendio si propagasse ulteriormente, limitando i danni e garantendo la sicurezza degli ospiti. L’evacuazione ordinata e l’efficienza del personale hanno permesso di contenere il disagio per i turisti presenti nell’albergo.

Indagini sulle cause dell’incendio

Sebbene l’ipotesi principale sia quella di un corto circuito, saranno necessari ulteriori accertamenti per determinare con precisione le dinamiche che hanno portato allo sviluppo delle fiamme. L’episodio ha riportato l’attenzione sull’importanza delle misure di sicurezza negli edifici ricettivi e sulla necessità di un’attenta manutenzione degli impianti elettrici per prevenire simili incidenti.