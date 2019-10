Roma, incendio in villa all’Infernetto: residenti leggermente intossicati

Questa mattina alle 6.45 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ettore Pinelli a Roma, zona Infernetto, per l’incendio di un villino. Sul posto una squadra, un’auttobotte e il carro autoprotettori dei vigili del fuoco. All’arrivo dei soccorsi l’immobile era ormai distrutto dalle fiamme. Leggermente intossicati i residenti che sono stati assistiti dal personale medico del 118: il cane della famigia è invece deceduto. Ancora da chiarire le cause del rogo.