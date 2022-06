Roma, incendio oggi in via Aurelia: esplose bombole gpl

(Adnkronos) – Un maxi incendio a Roma, in via Aurelia, e una nube di fumo raggiunge ampie zone della città. Le fiamme hanno raggiunto anche una parte di un centro sportivo e il parcheggio dei camper, dove sono presenti bombole a gpl e 15 sarebbero esplose. Circa 35 persone intossicate sono state visitate sul posto dai sanitari mentre una donna con un bimbo sono stati trasportati al Gemelli in codice giallo. Al momento le fiamme hanno raggiunto via di Casalotti.

Inizialmente è stato segnalato un vasto incendio di sterpaglie all’altezza del civico 1052. Le alte temperature ed il vento hanno contribuito ad alimentare le fiamme che sono arrivate a ridosso delle abitazioni. Sul posto sono in azione i vigili del fuoco che stanno lavorando affinché il rogo non raggiunga le abitazioni.