Roma, incidente: automobilista scappa senza prestare soccorso. L’incidente stradale è avvenuto Magliana con gli agenti della polizia locale che hanno poi rintracciato il “pirata della strada”, un ragazzo di 19 anni.

Lo scontro all’altezza dell’incrocio con via Cutigliano: una pattuglia dopo essersi sincerata delle condizioni dei feriti, ha avviato gli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica. Immediate le ricerche del giovane, individuato e fermato e denunciato.

Sequestrato anche il mezzo su cui viaggiava, una Ford Focus, per assenza di copertura assicurativa. I due uomini, di 63 e 39 anni, a bordo dell’altra auto, una Renault Modus, hanno riportato alcune ferite, non gravi, per le quali sono stati medicati in ospedale.