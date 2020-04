Grave incidente sul lavoro ieri pomeriggio a Velletri, alle porte di Roma. Un operaio, impegnato in lavori di rifacimento del manto stradale, è stato travolto da un camion che non aveva il freno a mano tirato. Secondo quanto ricostruito l’uomo stava riponendo le attrezzature sul mezzo quando il camion ha iniziato a muoversi travolgendolo. Il ferito è stato soccorso e trasportato in eliambulanza in ospedale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.