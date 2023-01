Roma, incidente grave: cosa è successo

Un morto e un ferito grave. E’ drammatico il bilancio di un incidente mortale avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 25 gennaio, lungo via Casilina all’altezza di piazza delle Camelie, a Centocelle. Alle 19.40 un pedone di 63 anni è finito travolto da una moto, modello Honda 750. L’uomo stava attraversando la strada, nel tratto in direzione centro, quando è finito centrato dalla due ruote.

Colpito, è finito sbalzato sull’asfalto, con il centauro finito anch’egli a terra, riverso e ferito gravemente. Per la vittima, un 63enne residente a Tor Tre Teste, non c’è stato nulla da fare. L’ambulanza ha soccorso invece il giovane motociclista, trasportato al San Giovanni in codice rosso. Traffico in tilt nella zona, con la Casilina bloccata per ore e il traffico e gli autobus deviati sulla Togliatti o su Centocelle.