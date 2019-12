Roma, incidente in via Boccea: morto motociclista

Incidente mortale questa mattina alle 9 circa in via Boccea, all’altezza di Casal del Marmo, a Roma. A perdere la vita un motociclista di 61 anni a bordo di un motoveicolo Honda. Sul posto sono intervenute pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia locale di Roma Capitale. Sono in corso i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.