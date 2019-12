Uno scooter Kymko è andato a fuoco questa mattina alle 8.40 circa a seguito dello scontro con una Lancia Y avvenuto nella Galleria Giovanni XXIII poco prima dell’uscita per lo stadio Olimpico. Al momento non risultano feriti. Sul posto sono intervenuti il 118 e la Polizia locale di Roma Capitale. Sono stati chiusi tutti gli accessi alla Galleria Giovanni XXIII: il tunnel è chiuso in direzione Foro Italico. Si registrano ripercussioni sul traffico in tutto il quadrante.